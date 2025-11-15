ÇÈº´¸«Ä®¤Ç¡Ö¥¹¥ÝGOMI in NAGASAKI¡× 19¥Áー¥à¤¬·×51¥¥í²ó¼ý¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¤´¤ß½¦¤¤¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥ÝGOMI in NAGASAKI¡×¤¬15Æü¡¢ÇÈº´¸«Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤À～¡ª¡×
ÇÈº´¸«Ä®¤Î¹ã¥ÎÁã¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¹¥ÝGOMI in NAGASAKI¡×¡£
¤´¤ß½¦¤¤¤ò¶¥µ»²½¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢½¦¤Ã¤¿¤´¤ß¤Î¼ïÎà¤ä½Å¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï19¥Áー¥à69¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢·×51¥¥í¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö(¾ÞÉÊ¤Î)¤ªÊÆ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤´¤ß¤ò½¦¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
NIB¼çºÅ¤Î¡Ö¥¹¥ÝGOMI in NAGASAKI¡×¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤¢¤È1²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£