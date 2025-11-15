18Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÅê¼ê¡¦ÃæÅÄæÆ¡×¤ËÅìµþDÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª±Ô¤¤Åêµå¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¥¬¥Ã¥¯¥ê¶ì¾Ð¤¤¡¡»øJ´Ú¹ñÀï»Ïµå¼°
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Á°ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥ª¡¼¥é¤Ëµå¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½»þÂå¤Î¡Ö13¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÇØÈÖ¡Ö6¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤ÆÅìµþD¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅÄ»á¡£¥×¥ì¡¼¥È¤è¤ê¾¯¤·Á°¤ÇÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÀë¹À¥³¡¼¥Á¤Î¥ß¥Ã¥ÈÌÜ¤¬¤±¤ÆÅêµå¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»ÏÆ°¤«¤é±Ô¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢¾¯¤·²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Îµå¤Î¥¥ì¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£²ù¤·¤¬¤ëÃæÅÄ»á¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£°ú¤ÍÈ¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï±¦¸ª¤ò¾¯¤·µ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¡£À¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ï»ø¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ìÎé¤·¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤ÏNPB¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ì¤ë¤è¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃæÅÄ»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡£6Ç¯À¸¤«¤éÅê¼ê¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËºÇÂ®141¥¥í¡¢Âçºå¶Í°þ»þÂå¤Î1Ç¯½©¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅêÂÇ¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2007Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¸å¤ÏÅê¼ê¤È³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»°ÎÝ¼ê¤ò»Ö´ê¡£ÂÇ¼Ô°ìËÜ¤Ç¥×¥í18Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿2007Ç¯²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ·è¾¡¡¦¶â¸÷Âçºå¹â¹»¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃæÅÄ»á¤Ï13Ç¯¤È17Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤È15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£