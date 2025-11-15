¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àõ°æ²Ö²»¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.3Àõ°æ²Ö²»¡Ê¤¢¤µ¤¤¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Ë¡³ØÉô¡¿4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§´ôÉì¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î28Æü
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¯¥«¥Õ¥§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃµ»¡§¥ì¥â¥ó¤ò¿¿´é¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¡¢»Ø¤ÎÂè°ì´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Ã´¡¹ÌÍ¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤Î¤¿¤á¤Ë±öÈ´¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿Ã´¡¹ÌÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢»ä¤ÏÃ´¡¹ÌÍ¤Î¥È¥ê¥³¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§»ä¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö±«¿â¤ìÀÐ¤òÀü¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¿åÅ©¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÍî¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¹Å¤¤ÀÐ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤â¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤ÐÉ¬¤º·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥³¥ó¤Î³èÆ°¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÅê¹Æ¤äÇÛ¿®¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅØÎÏ¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬¤º¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª²È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤Î±ÉÍÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬º£²ó¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢»ä¤ÏAKB48¤Î¤Þ¤æ¤æ¤µ¤ó¡ÊÅÏÊÕËãÍ§¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿É¤¤¤³¤È¤äÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤æ¤æ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Ì´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£¤â»ä¤ÎÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ±þÊç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²¿¤«¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤âÄü¤á¤º¤Ë¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¼Â¤µ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥ì¥â¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ë½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂÎ½Å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÌá¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê°Õ¼±¤ä½¬´·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ÈºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¡ÊCUTIE STREET¡Ë¤Ç¤¹¡ªóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤ËËÜÅö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ê¤Î¤Ë¿´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤¼¤ó¤Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¡Ö¸½Ìò¤¢¤¤¤É¤ë¤Á¤å¡Á¡×¤ò¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤ä»ÅÁð¤Þ¤ÇÁ´Éô¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ªºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËâÁ¤·¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¡Ö¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤È¤¤á¤¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤âËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÌ´¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡Ö»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎÆ´¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£ËèÆüÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æü¾ï¤¬°ì½Ö¤Ç¿§¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤ÄÃæ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤Î²¹¤«¤Ê»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿©¤Ù¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂº¤¯¤Æ¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ä°ì½Ö°ì½Ö¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤«¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¡¢ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Û¤ó¤Î°ìÊâ¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤¤¬É¬¤ºÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ò½õ¤±¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ØÆ³¤±¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·ÝÇ½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿¦¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤ÇÉ½¸½¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿ÍÁ°¤Çµ±¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË¡Î§¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÝÇ½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Æ»¤Ë¤âËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤òËá¤¡¢·ÝÇ½¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤âµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Àõ°æ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËèÆü¤¬Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔ°Â¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¶¤é¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¤Ï°ìÆü¤Ç³ð¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë»ä¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
¢¡Àõ°æ²Ö²»¡Ê¤¢¤µ¤¤¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Ë¡³ØÉô¡¿4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§´ôÉì¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î28Æü
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¯¥«¥Õ¥§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Ã´¡¹ÌÍ¤Ç¤¹¡£À®¿Í¼°¤Î¤¿¤á¤Ë±öÈ´¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿Ã´¡¹ÌÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢»ä¤ÏÃ´¡¹ÌÍ¤Î¥È¥ê¥³¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§»ä¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö±«¿â¤ìÀÐ¤òÀü¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¿åÅ©¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÍî¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¹Å¤¤ÀÐ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤â¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤ÐÉ¬¤º·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥³¥ó¤Î³èÆ°¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÅê¹Æ¤äÇÛ¿®¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅØÎÏ¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬¤º¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª²È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤Î±ÉÍÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×No.3Àõ°æ²Ö²»¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬º£²ó¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢»ä¤ÏAKB48¤Î¤Þ¤æ¤æ¤µ¤ó¡ÊÅÏÊÕËãÍ§¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿É¤¤¤³¤È¤äÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤æ¤æ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Ì´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£¤â»ä¤ÎÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ±þÊç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²¿¤«¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤âÄü¤á¤º¤Ë¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¼Â¤µ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥ì¥â¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ë½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂÎ½Å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÌá¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê°Õ¼±¤ä½¬´·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ÈºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¡ÊCUTIE STREET¡Ë¤Ç¤¹¡ªóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤ËËÜÅö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ê¤Î¤Ë¿´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤¼¤ó¤Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¡Ö¸½Ìò¤¢¤¤¤É¤ë¤Á¤å¡Á¡×¤ò¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É½¾ð¤ä»ÅÁð¤Þ¤ÇÁ´Éô¤¬Æ´¤ì¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ªºùÄíÍÚ²Ö¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËâÁ¤·¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¡Ö¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤È¤¤á¤¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤âËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÀ¸³è¤Î°ìÉô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÌ´¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡Ö»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎÆ´¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Àõ°æ²Ö²»¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£ËèÆüÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æü¾ï¤¬°ì½Ö¤Ç¿§¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤ÄÃæ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤Î²¹¤«¤Ê»þ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿©¤Ù¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂº¤¯¤Æ¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èá¤·¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ä°ì½Ö°ì½Ö¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤«¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¡¢ÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Û¤ó¤Î°ìÊâ¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤¤¬É¬¤ºÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Àõ°æ²Ö²»¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ò½õ¤±¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ØÆ³¤±¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢·ÝÇ½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¿¦¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤ÇÉ½¸½¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿ÍÁ°¤Çµ±¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË¡Î§¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÝÇ½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Æ»¤Ë¤âËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤òËá¤¡¢·ÝÇ½¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤âµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Àõ°æ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËèÆü¤¬Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÉÔ°Â¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¶¤é¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¤Ï°ìÆü¤Ç³ð¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë»ä¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û