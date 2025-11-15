¶áÆ£Àé¿Ò¡¢ÅÚÍË¹±Îã¤ÎÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯ºî¤ê¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬11·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÅÚÍËÆü¹±Îã¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯ÎäÅàºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û35ºÐ3»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÂçÎÌ¤ÎÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯ºî¤ê
¶áÆ£¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¹±Îã¡¢¤»¤Ã¤»¤È¥¹¥È¥Ã¥¯ÎäÅàºî¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ä´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢²Ø»Ò¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤ÎÌ£Á¹ßÖ¤á¡¢¤½¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÎäÅàÊÝÂ¸ÍÑ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼êºÝÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯ÎäÅà¤Ï¤ª¼é¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯ÎäÅàºî¤êÉ÷·Ê¸ø³«
¢¡¶áÆ£Àé¿Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
