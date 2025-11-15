¥¹¥º¥¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤à¤½Ð¤·!?¡Ö¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÅÁÀâÅªÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢40Ç¯¸å¤Ë¡È²½¤±¤¿¡É·ï
¡¡1960Ç¯Âå¡¢¡È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡É¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡×¤ÇÃÛ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥À¥Ã¥¯¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¾¯¡¹°Û¿§¤Ê¤Î¤¬¡¢1973Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤«¤é¡Ö¥¨¥¤¥×¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ÏÉè¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡´ðËÜ·Á¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ã¥¯¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÆ¹Ä¹¤Ê¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£T»ú·¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁ°¸å¤Ë90ÅÙ²£¸þ¤¤ÇÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ï¥·¡¼¥È²¼¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1972Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³°´Ñ¤Î°õ¾Ý¤â¹½Â¤¤â°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¹Ý´É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥Ö·Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¼ÂÍÑ¥Ð¥¤¥¯¤Î¡ÖCB50¡×ÍÑ4¥µ¥¤¥¯¥ëOHV¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤âÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¤¯Ä¾Î©¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥·¡¼¥È¤Î´Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏÁ°¸å¤È¤â¤Ë10¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¶ËÂÀ¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁöÇËÀ¤Î¹â¤µ¤òÇä¤ê¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤Ø¤ÎÂÐ¹³»ÑÀª¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µì¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Íµ¤ÇúÈ¯¡©
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥àºÇÀ¹´ü¤Î¡ÈÉ´²ÖåçÍð¡É¤Ê»þÂå¡£¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Î³ä¤Ë¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾¯¡¹·ç¤±¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1976Ç¯¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥¿¥í¥°¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¤È¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ö¡ÊÅö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖCY50¡×¤ÎÌ¾¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1976Ç¯¤Ë¤ÏÁû²»µ¬À©Å¬¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1977Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÐËå¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖR&P¡×¤Ø°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢1980Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¤½¤ÎR&P¤â1983Ç¯¤ËÀäÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢2¼Ö¤Î·ÏÉè¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¡Ê¤ÈR&P¡Ë¤Ï¡¢ÀäÈÇ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥·¡¼¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À½ºî¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ÖÎ¾¡£2¼Ö¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢É¸½à¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡È¥ï¥ë¤Ã¤Ý¤¤¡ÉÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÄÉ¿ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤¢¤ë2001Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬È¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¨¥¤¥×¡×¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤«¤éR&P¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯°ÌÃÖ¤ä½ÄÃÖ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤Ï¡¢¥¨¥¤¥×¤Ë¤â¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Æ¥£¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤·ÏÉè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê1Âæ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
