¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¥³¥é¥Ü¤Ç¤ª¤à¤¹¤Ó2³äÁýÌÜ»Ø¤¹ 18Æü¤«¤é¿·CM¡¢¡È¤Õ¤ï¤¦¤ÞÀ½Ë¡¡É¤Î¤Ü¤ó¤´´Æ½¤¿·¾¦ÉÊ
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç3Ç¯Ï¢Â³MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¿·¼¡¸µ¤Ø¡£¡×¡£Ìó20²¯±ß¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¤·¤Æ¡È¤Õ¤ï¤¦¤ÞÀ½Ë¡¡É¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁý¶¯¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤¿¡£18Æü¤«¤é¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊü±Ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ü¤ó¤´´Æ½¤¤ÎìÔÂô¡Ö¤´¤Á¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤É¤â¿·È¯Çä¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò3·î¡¢8·î¤ÈÅ¸³«¤·¡¢º£²ó¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£²áµî2²ó¤Ï´ü´ÖÃæ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬2³ä°Ê¾å¿¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¼ÒÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÍèÅ¹ÌÜÅª¤Ç¤«¤Í¤Æ¤è¤ê1°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ï2·îÄ´ºº»þ¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¦ÉÊËÜÉô¤ÎÌÚÆâÃÒÏ¯¥Ç¥ê¥«¿©ÉÊÉôÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¼ã¤¤Êý¤ä½÷À¤Ë¤âµÒÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â2³äÄøÅÙ¤Î¿¤Ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤Õ¤ï¤¦¤ÞÀ½Ë¡¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤òµ¼Ô²ñ¸«É÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬¿·¼¡¸µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÌÚÆâÉôÄ¹¡Ë¡£
¡¡¤Õ¤ï¤¦¤ÞÀ½Ë¡¤Ï23Ç¯¤ËÌó20²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Þ¥·¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¼ê´¬¤¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ËÆ³Æþ¡£ÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¶õµ¤¤òÊú¤¡¢Í¥¤·¤¯À®·¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÆ±³Û¤òÄÉ²ÃÅê»ñ¡£ìÔÂô¶ñºà¤Î¡Ö¤´¤Á¤à¤¹¤Ó¡×¤È¡ÖÄ¾´¬¤¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ü¤ó¤´´Æ½¤ ¤´¤Á¤à¤¹¤Ó ¤¤¤¯¤é¤È½©ºú¡×¡ÊÀÇÊÌ297±ß¡Ë¡¢¡ÖÆ± ¤´¤Á¤à¤¹¤Ó¡¡µí¤½¤Ü¤íÍñ²«¥½¡¼¥¹¡×¡ÊÆ±255±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¡£¤Ü¤ó¤´½÷¾¤Î±¦¶áÍ³Èþ»Ò»á¤Ï¡Ö¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤ªÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤äµí¤½¤Ü¤í¤ò»È¤¦¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£