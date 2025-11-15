µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ë½é¼ç±éºî¡Öº®Íð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNHK¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿µÈ²¬¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢NHKÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¡×¡Ê2022Ç¯¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢Éã1¿ÍÌ¼1¿Í¤ÎÉã»Ò²ÈÄí¤Ç¡¢¤í¤¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¼ªÂå¤ï¤ê¸ýÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ì¼¡¢¥³¡¼¥À¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¡¼¥À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìò¤Ç¡¢ÏÃ¤»¤ë¤·Ê¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÏÃ¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¼êÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¼êÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¯Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Ï¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤â¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÎÙ¤Î¿Í¤Ë¼êÏÃ¤ÇÄÌÌõ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¤«¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅöÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²¹¤«¤¯»£±Æ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤È¤Æ¤âËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÎý½¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»ä¤â¡¢Æ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤½¤ì¤ò¼êÏÃ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¼êÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó4¿ÍÊ¬¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº®Íð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£