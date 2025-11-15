ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¡¼«Âð²ÐºÒ¤Î¸å»ÏËö¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¸ø³«¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤ÎÎÙ¤Ë±Ç¤ë¿ÍÊª¤Ï¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÍî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡£
¡¡¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬²Ð»ö¤Î¸å»ÏËö·ÑÂ³Ãæ²¿¤È500±ß¶Ì¤¬16¸Ä¡ª¡ª10±ß¶Ì¤¬1¸Ä¡ª810±ß¡ª¡ª¤½¤·¤Æ²¿¤È¡ª¡ª¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬Âþ¤Î¡ª¡©ÂåµÄ»Î¤Îº¢¥Ñ¡¼»Ò¤È¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Õ¾¢¡Á8,010±ß¤Ç¤¹¤è¡Á¾Ð¡×¡ÖÇ³¤¨¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Î¿ÍÆÁ¤«¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤«¡×¡Ö¸åÊÒÉÕ¤±¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤È¸½¶â8100±ßÈ¯¸«½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£