¿Æ»Ò¤Ç»È¤¨¤ë¡¢²÷Å¬¥Õ¥£¥Ã¥È¡£ËèÆü¤Î³°½Ð¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Îµ¡Ç½Èþ¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢±Ç¤¨¤ë¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é2ÁØ¹½Â¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¾®ÊªÎà¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ëÀß·×¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Ä¡£Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤é¤·¤¤µ¡Ç½Èþ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤À¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é2ÁØ¹½Â¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¾®ÊªÎà¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ëÀß·×¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Ä¡£Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤é¤·¤¤µ¡Ç½Èþ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤À¡£