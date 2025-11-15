¡ÚONE¡ÛÆüËÜÂç²ñ¤òºÌ¤ë½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¡ªÊ¿ÅÄ¼ùvsß·ÅÄÀéÍ¥¡¢¥¹¥¿¥ó¥×vsKANA
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖONE173¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü¸ø³«·×ÎÌ¤¬¡¢15Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÂç²ñ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥àµéMMA¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÊ¿ÅÄ¼ùVSß·ÅÄÀéÍ¥¡£·×ÎÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊ¿ÅÄ¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æß·ÅÄ¤â¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¸å¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ç¤âÊ¿ÅÄ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Âè6»î¹ç¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥à¥¨¥¿¥¤¡¦MMA¤Î3¶¥µ»¤ÇONEÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¥Õ¥§¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¸µK¡½1½÷»Ò²¦¼Ô¤ÎKANA¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢ËþÅÀ¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÐ¤·¤ÆKANA¤âµ¤¹ç¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤ÏKANA¤«¤éµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤Î¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£