¡ÚK¡½1¡ÛÂçµ×ÊÝÎ°Í£¤¬1R101ÉÃ¤ÇKO¾¡Íø¡ª¡¡¼¡Àï¡Ö¶â»Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¥í¡¼¥É¤Ç¤¹¡×²¦¼ÔÄ©Àï¸«¿ø¤¨¤ë
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡½1¡×¤Ï15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡Á70¥¥í°Ê²¼À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè10»î¹ç¤Ç¤Ï56¥¥í·ÀÌó¤ÇÂçµ×ÊÝÎ°Í£¡Ê21¡áK¡½1¥¸¥à¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¡TEAM¡¡ASTER¡Ë¤¬¥¦¡¼¡¦¥æ¡¼¥È¥ó¡Ê25¡áÃæ¹ñ¡Ë¤ò1R1Ê¬41ÉÃ¤ÇKO¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦¶â»Ò¹¸Âç¡Ê28¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤Ëº¸Á°½³¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº¸»°Æü·î½³¤ê¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥æ¡¼¥È¥ó¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤Îº¸»°Æü·î½³¤ê¤ÇKOÉé¤±¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥È¥ó¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÉÔÀï¾¡¤ò´Þ¤á¤Ê¤¤¤È3Ï¢¾¡¤Ç3KO¤ÈÁ´¤ÆKO¾¡Íø¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£101ÉÃ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ÅÝ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ú¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤·»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»°Æü·î½³¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬Áý¤·¤¿´¶¤¬¶¯¤¤¡£¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ã¤¦Âçµ×ÊÝÎ°Í£¤ò¸«¤»¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼¡¤Ï²¦¼Ô¡¦¶â»Ò¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¶â»Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¥í¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¶â»Ò¹¸Âç¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¶â»ÒÁª¼ê¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè1»î¹ç¤ÇSNS¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë±Êºä¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö²¿Éé¤±¤Æ¤ó¤À¤è¡£±Êºä¡¢¤ªÁ°¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡