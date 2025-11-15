M!LK¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì²ñ¸«ÅöÆü¤Î¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¸ø³«¡Ö¾Ã¤¨¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Öº¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÈÅöÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡ÛÇ°´ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¡ª¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ç½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëM!LK
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤È¤á²èÁü¤òÅê¹Æ¡£M!LK¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤â¤Î¡Ê¤è¤¦¤«¤ó¡Ë¡×¡¢±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡×¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤Ï¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó ¤Õ¤¿¤¯¤Á¡×¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê8¸Ä¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê8¸Ä¤ÏÄ«¤«¤é¿©¤Ù²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Õ¤¿¤¯¤Á¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê8¸Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Í¡×¡Ö¤è¤¦¤«¤ó¤ò¾Ã¤¨¤â¤Î¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¸¥ï¤ë¡×¡Öº¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¾Ã¤¨¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë76²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¡¦BSP4K¡¦BS8K¡¦¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÇòÁÈ¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç¹ÈÁÈ34¾¡¡¢ÇòÁÈ41¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
