¡¡ÆüËÜ»°Ì¾ßÆ¤Î°ì¤Ä¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Î¡Ö²Ú¸·¤ÎÂì¡×¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬15Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃæÁµ»û¸Ð¤«¤é97¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÂì¤Ä¤Ü¤Ë°ìµ¤¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Î»Ñ¤¬¡¢Åê¸÷´ï¤ÇÇò¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡£24Æü¤Þ¤ÇËèÆü¡¢ÆüË×¤´¤í¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤«¤éÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿²µ½ÐÂóÌé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö±üÆü¸÷¤Ë¤ÏËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÍî¤Á¤ë¿å¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö±üÆü¸÷´Ñ¸÷»ö¶È¿¶¶½²ñ¡×¤Î¼çºÅ¡£º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£»öÌ³¶É¤Î¼¼º¬Ì÷»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£