¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤ËÀä»¿¤ÈÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤ó¤ä¤í¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖºÇ¶¯£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×Î¹¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê£¶£µ¡Ë¡¢£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡¦Ãö¼íÁóÌï¡Ê£²£³¡Ë¡¢£Á¤§¡ª¡¡£ç£ò£ï£õ£ð¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡Ê£²£³¡Ë¤Î£³¿Í¤ÇÀõÁð¤Î³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¤Ë¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤´µ¡·ù¡£ËÁÆ¬¤«¤é¸æ¼ë°õÄ¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤è¡£¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃö¼í¡¢º´Ìî¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀõÌî¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤µ¤ó¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡£¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤ó¤ä¤í¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤é£¶£°Âå¡ª¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¤Þ¤ÞÇ¯Îð½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£