ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÁê¤¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¡×Ãí°Õ´­µ¯¤¦¤±¡¡¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃ¡ÄÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ»ÔÌ±¤â

Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï14Æü¤ÎÌë¡¢SNS¤ÇÃæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÅöÌÌ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶áÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¸øÁ³¤ÈÂæÏÑÌäÂê¤ÇÄ©È¯ÅªÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î´Ñ¸÷¤Ê¤É¿ÍÅª¸òÎ®¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ15Æü¡¢ËÌµþ¤Î¶õ¹Á¤«¤éÆüËÜ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦½÷À¤ÏFNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃ¤À¤È»×¤¦¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÃÎ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¼£°Â¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¡ÊÃæ¹ñÂ¦¤ÎÇ§¼±¤Ï¡ËÆüËÜÂ¦¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÁê¤¤¤ì¤º¡¢¼óÇ¾´Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¿ä¿Ê¤È·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¸þÀ¤È¤âÁê¤¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î½ÅÁØÅª¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£