Snow Man¡Ø¹ÈÇò¡Ù¸«Á÷¤ê¤Ç´Ó¤¯¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Î°¦¡¢´¿´î¤ò½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö°Õ¸þ¡×
¡¡11·î14Æü¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ÄSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ
Snow Man¤Ï¡Ö½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¡×
¡Ö2023Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢NHK¤ÏSTARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ëµ¯ÍÑºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¼¥í¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØKing & Prince¡Ù¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¡¢¼Â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±éÉü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡King & Prince¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Ë¤è¤ëTOBE½êÂ°¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØNumber_i¡Ù¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÁÈ¤Î¶¦±é¼Â¸½¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤·¤¿¹ÈÇò¤ÈSTARTO¼Ò¤Î¡È±ï¡É¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ØSnow Man¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Èº£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ®Æ¬³Ê¡É¡ÈÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢³èÌö¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢STARTO¼Ò¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î°Õ¸þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÊSnow Man
¡¡2020Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ç´º¤¨¤Ê¤¯¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Snow Man¡£Íâ2021Ç¯¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é2Ç¯¤Î´Ö¤Ï¡¢NHK¤Îµ¯ÍÑ¸«Á÷¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ÈÇò¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍîÃÀ¡Ä¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢Snow Man¤ÏYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÆ±»þÀÜÂ³¿ô100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤«¤Ê¤ê¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ê¸¶ç¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¡¢Èà¤é¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡STARTO¼Ò¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢SixTONES¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCOUNTDOWN¡¡JAPAN¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò¤Ø¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÈNHK¤Î´Ø·¸¤ÏÉü³è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç³¢Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿Snow Man¡£¤½¤Î¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡ÉÅª¿Íµ¤¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£