»Ä¤ê3Àï¤Ç¤Î»ÄÎ±¤Ï¡ÖÌµÍý¡×¡¡¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀï»Î¤¬³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸½¾õ¤òµêÃÆ¡ÖÍèÇ¯¥æ¥¦¥¤¬¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡×
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀ¸¤»Ä¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡»Ä¤ê3Àï¤Ç¡È²ÄÇ½À¡É¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤Îµî½¢¤¬ÍÉ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎF1¤¬¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÍèµ¨¥·¡¼¥È¤Î³ÎÄê¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡¸õÊä¤ÏÊ£¿ô¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸½ºß¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¤â¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯3·îËö¤ÎÆüËÜGP¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê°ÊÍè¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿É½¾´Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£Ä¾¶á¤Ç¤âÁ°²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëGP¤ÇÆþ¾Þ¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¿Ø±Ä¤ÏÅú¤¨¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Åö½é¤Ïº£Ç¯10·î¤Î¥á¥¥·¥³GP¸å¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁªÄê¤ò¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Þ¤Ç¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Ìç¤ÎÍèµ¨¹½ÁÛ¤¬º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¡¢¼±¼Ô¤«¤é¤Ï³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥Ó¥¢¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥É¡¼¥ó¥Ü¥¹»á¤Ï¡¢±Ñ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØPit the Talk¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬±ó¤¯Î¥¤ì¡¢1Ê¬9ÉÃÃÙ¤ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÇ²¼°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµêÃÆ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¥æ¥¦¥¤¬¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿Éíå¤ËÂ³¤±¤ë¥É¡¼¥ó¥Ü¥¹»á¤Ï¡¢25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸·¤·¤¤¸½¾õ¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÈà¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¡© ¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ã¤¤ºÍÇ½¤ËÍã¤òÍ¿¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥æ¥¦¥¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏÌµÍý¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈµÕÉ÷¡É¤ò³ÑÅÄ¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤»¤ë¤«¡£F1¤ÎÉñÂæ¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÁö¤ê¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¤â¤¦Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]