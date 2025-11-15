ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¼é¤é¤º¡Ä±Ä¶ÈÄä»ß¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤ ·Ð±Ä¼Ô¤Î27ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó¤Ç±Ä¶ÈÄä»ß¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò±Ä¶È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É÷Â¯Å¹·Ð±Ä¡¦¼ãÄÐ¾ë(27)ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢Ãæ¶è¶Ó3ÃúÌÜ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡ÖClub Zip¡×¤Ç¡¢±Ä¶ÈÄä»ß¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±Ä¶È¤·¤¿É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ãÄÐÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅ¹¤ÏÊÄÅ¹»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢14Æü¤Ë2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë120Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤Î½èÊ¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ãÄÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖµÒ¤òÆþ¤ì¥¥ã¥¹¥È¤ËÀÜÂÔ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
