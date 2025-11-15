¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¥«¥Ð¡¼¥·¥ã¥É¥¦¤ÇÂÐ±þ¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¾åÅÄ¡¢ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿
11月14日に行なわれた国際親善試合のガーナ戦。16分に南野拓実が先制点、60分に堂安律が追加点を挙げる。試合はそのまま2−0で終了し、日本がクリーンシートで勝利を収めた。
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¶¦¤Ë£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤òÉß¤¡¢»î¹ç¤Ï¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï½Ñ¤Î´°À®ÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¡Ê¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Àè·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÁ°È¾¤ËÁê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«¿Ø¤Ë²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¿È¿¾Ê¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¿Ø¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¡¢Áê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë£±¥È¥Ã¥×¡¦£²¥·¥ã¥É¡¼¡¢Áê¼ê¤Î£±¥È¥Ã¥×¡¦£²¥·¥ã¥É¡¼¤Ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¡¢³Æ½ê¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÙÉô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï£³ÂÐ£³¤ÎÆ±¿ô¤Ç¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ëÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦µé¤ÎFW¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢DF¤¬»¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¼«Ê¬¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëº¸CB¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î£±Ëç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢º¸CB¤Ë²£¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇÆâÂ¦¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸CB¤Ø¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢½Ä¤Ø½³¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÁê¼ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤¬½³¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢º´Ìî³¤½®¤ÏÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤ò¥Ø¥ë¥×¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿11ÈÖ¤ÎFW¥»¥á¥Ë¥ç¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØÌÌ¤«¤éÃ«¸ý¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÀµÌÌ¤«¤éº´Ìî¤é¤¬¶´¤ó¤Ç£²ÂÐ£±¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¼éÈ÷¤ÏÂç¤¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥»¥á¥Ë¥ç¤Ëµ¯ÅÀ¤òºî¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ´ÂÎ¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá´ü¤Ëµ¯ÅÀ¤òÄÙ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç²óÈò¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Áê¼ê¤Î·Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ×¤ÎÁª¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ°Àþ¤Î´ó¤»Êý¤À¡£¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¤Î£³¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÇØÃæ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤é¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥Ð¡¼¥·¥ã¥É¥¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼éÈ÷¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ£±¿Í¤¬Áê¼ê£²¿Í¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á°Àþ£³Ëç¤Î¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼ê£´¡Á£µËç¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ç²Ô¤¤¤À¿ôÅªÃù¶â¤¬¡¢¥»¥á¥Ë¥ç¤ò£²ÂÐ£±¤ÇÄÙ¤¹Íø±×¡Êº£²ó¤Ï¼ç¤Ëº´Ìî¡Ë¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡Å¨¿Ø¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÀï½Ñ¤ÎÃì¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÁ°Àþ¤Î´ó¤»Êý¤ÏWÇÕ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¼éÈ÷¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°Àþ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¸·¤·¤¤¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾åÅÄ¡¢ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢56Ê¬¤Ë¥»¥á¥Ë¥ç¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÈô¤Ó½Ð¤¹µ¡Æ°Åª¤Ê23ÈÖ¤Î¥¢¥É¥¥¤ËÂå¤ï¤ë¤È¡¢£±¥È¥Ã¥×¤Î¹¶¤á¶ÚÊÑ¹¹¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤ÎµÕ½±¤ÎÀª¤¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ä¶ìÀï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÄÙ¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢¼«¿Ø¤Ç¿¼¤¯¼é¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬µÍ¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¥¬¡¼¥Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÅÄÃæÊË¤äº´Ìî¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ£´ÂÐ£³¤ËÊÑ²½¤·¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ë22ÈÖ¤Î¥¹¥ì¥Þ¥Ê¤¬°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ØÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬Àø¤ê¡¢°ìÎóÁ°¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤ÎÃ±½ã¤Ê¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¦¾ìÌÌ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤ÎÂç¶Ú¤Ç¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯Çí¤¬¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥µ¥ó¥Æ¤È¥¹¥ì¥Þ¥Ê¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Û¤È¤ó¤É²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ï¾ï¤Ë¤¬¤é¶õ¤¡£ÆüËÜ¤Ïµ×ÊÝ¤é¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¬¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥µ¥ó¥Æ¤ä¥¹¥ì¥Þ¥Ê¤ò¤¢¤¨¤Æ²¼¤²¤º¡¢Á°Àþ£³Ëç¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ°ì½Ö¤Ç¹¶¤áÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê¾¡°ø¤Ï¥»¥á¥Ë¥ç¤òÄÙ¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥¬¡¼¥Ê¤Ï¸Ä¤ÎÄ¹½ê¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î·ê¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÆÍ¤¤¤¿¡££²¡Ý£°¤ÏÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡üÀ¶¿å±ÑÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
Ê¸¡üÀ¶¿å±ÑÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
