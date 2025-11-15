°¥ÀîæÆ¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¶¦±é¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤È¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×»£±ÆÈëÏÃ¤â¡ÖÂè1ÏÃ¤Ï¤Ù¤í¤Ù¤í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°¥ÀîæÆ(64)¤¬15Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤¬¼ç±é¡£Ä¹Þ¼¤¬¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤âÃ´Åö¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Ä¹Þ¼¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¥Àî¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÇÄ¹Þ¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¼ËÄï¤ò±é¤¸¤¿¡£Ä¹Þ¼¤È¤Ï¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÀèÇÚ¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤Ê¤¤¤ÀÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤«¡©¸µµ¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤ï¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Î½Ð±é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¸å¤ÎV¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£Åö»þ¤ÏÄ«¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤È¤ó¤Ü¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢¤Ù¤í¤Ù¤í¤è¡£Ä«¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡£Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¡£¤Ç¤â¡¢»äÀ¸³è¤«¤é¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ìò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£