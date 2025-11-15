¤Ê¤¼¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄÃÓ¾å¾´Ž¢º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤ÃæÅìÌäÂêŽ£¥¥Û¥ó¤Î¥
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤ò¤«¤¯À¤³¦¤ÎÂçÌäÂê ³Ø¤Ù¤ë¿Þ²òÈÇ ¿·ÈÇ ÃÓ¾å¾´¤¬ÆÉ¤à¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¡×À¤³¦¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¥¢¥é¥Ö¿Í¤Ë¡Ö¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÌóÂ«
¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæÅìÌäÂê¤Î¼ï¤ò»µ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁ°¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£20À¤µª¤Ï¡ÖÀÐÌý¤ÎÀ¤µª¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£20À¤µª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÃæÅì¤ò¼«¤é¤ÎÀªÎÏ·÷¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢1915Ç¯¡¢¡Ö¥Õ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó½ñ´Ê¡×¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÃæ¤Î¥¢¥é¥Ö¿Í¤¬È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤³¤³¤Ë¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥·¥à²È¤Î¥Õ¥µ¥¤¥ó¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥¸¥×¥È¹âÅùÊÛÌ³´±¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¤¬½ñ´Ê¤Î·Á¤Ç¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥í¥·¥¢¤È¤âÎÎÃÏ¤Î»³Ê¬¤±¤òÄó°Æ
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î1916Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥¯¥¹¡¦¥Ô¥³¶¨Äê¡×¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¡ÖÀïÁè¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢µì¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñÎÎ¤ÎÃæÅìÃÏ°è¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¤ÇÊ¬³ä¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì©Ìó¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¼£²È¤ÇÃæÅìÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥¯¥¹¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎË¡Î§²È¤Ç³°¸ò´±¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥Ô¥³¤¬¸¶°Æ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì©Ìó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Ð¥ì¤¿¤Î¤«¡£¥µ¥¤¥¯¥¹¡¦¥Ô¥³¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿ÍâÇ¯¡¢1917Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¥ì¡¼¥Ë¥ó¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¥í¥·¥¢Äë¹ñ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤Î´Ö¤ÇÈëÌ©¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤òÊ¬³ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Äë¹ñ¼çµÁÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶¨Äê¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹2¹ñ´Ö¤Î¶¨Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤ê·è¤áÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥é¥¯¤ä¥¯¥¦¥§¡¼¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¤ä¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÎÎÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢ÃæÅì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Ê¬³ä»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤´é¤ò¤·¤¿¡Ö»°ËçÀå³°¸ò¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¤È¥µ¥¤¥¯¥¹¡¦¥Ô¥³¶¨Äê¤Ç¥¢¥é¥ÖÃÏ°è¤ÎÊ¬³ä¤òÌ©Ìó¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î1917Ç¯¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÈÀïÁè¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥à·úÀß¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ð¥ë¥Õ¥©¥¢Àë¸À¡×¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¡Ö¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡×¡Ê19À¤µªËö¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÃæ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¹ñ²È·úÀß±¿Æ°¡×¡Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°Ì³Âç¿Ã¥Ð¥ë¥Õ¥©¥¢¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥æ¥À¥ä·ÏºâÈ¶¤Î¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ø½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÌ·½â¤¹¤ëÌóÂ«¤òÆ±»þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬°Ì¾¹â¤¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö»°ËçÀå³°¸ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ë¥Õ¥©¥¢Àë¸À¤ò¿®¤¸¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÇüÂç¤ÊÀïÈñ¤òÁ÷¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î²¼¤Ë¥æ¥À¥ä¿ÍÉôÂâ¤Þ¤ÇÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤è¡¢Ã²¤¤ÎÊÉ¤ËÍè¤¿¤ì¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¤â¥¢¥é¥Ö¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤´é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Îº®Íð¤ò¾·¤¯¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤«¤é¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤¬Áý²Ã
Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ï¡¢Ï¢¹ç¹ñ¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ª·ë¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò°ÑÇ¤Åý¼£¤È¤·¡¢¤³¤³¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÆþ¿¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤È¥¢¥é¥Ö¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤¬ÂçÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔºßÃÏ¼ç¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¤ÅÚÃÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¤¤¿¶â»ý¤Á¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÔºßÃÏ¼ç¤«¤éÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤¹¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤êºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Ï¥¢¥é¥Ö¿Í¤«¤éÅÚÃÏ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÅÚÃÏ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¤È¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¥¢¥é¥Ö¿Í
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¤º¤Ã¤Èº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÅÚÃÏ¤Î½êÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²¦¹ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤ÎÉÔºßÃÏ¼ç¤«¤éÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Äê½»¤·¤ÆÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÏÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬º½Çù¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤¬ºÙ¡¹¤ÈÇÀ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ®¤Î¶áÂåÅª¤ÊÇÀ¶È¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÎÐ¤ÎÅÚÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Îº¢¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñÌ±¹ñ²È¡×¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¤ä¥ì¥Ð¥Î¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¹ñ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥Ö¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤À¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ø¥æ¥À¥ä¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼¡¡¹¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤ò¹¤²¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¹ñ²È¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤¿¤Á¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¹ñÏ¢¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤«¤é¤âÆÈÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1945Ç¯¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°ÑÇ¤Åý¼£ÎÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£°ÑÇ¤Åý¼£ÎÎ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Î²á·ãÇÉ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¥Æ¥ëÇúÇË»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£1946Ç¯7·î22Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î»ÊÎáÉô¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥æ¥À¥ä¿ÍÉðÁõÁÈ¿¥¤¬ÇúÃÆ¥Æ¥í¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¡¢ÂçÀª¤Î°ìÈÌµÒ¤âÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ÊÈï³²¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óµ¾À·¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÅý¼£¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹ñÏ¢¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢¤¬¤³¤ÎÃÏ¤òÊ¬³ä¤¹¤ë°Æ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£1948Ç¯5·î14Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¹ñ²È¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡×¤Î·ú¹ñ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¥¢¥é¥Ö¿Í¤È¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÂÐÎ©¤¬¤µ¤é¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾å ¾´¡Ê¤¤¤±¤¬¤ß¡¦¤¢¤¤¤é¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1950Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHKÆþ¶É¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤È¤·¤Æ»ö·ï¡¢ºÒ³²¡¢¶µ°éÌäÂê¤òÃ´Åö¤·¡¢94Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¤³¤É¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç³èÌö¡£2005Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä½ñÀÒ¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÆÃÌ¿¶µ¼ø¤Ê¤É¡£6Âç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ØÃÓ¾å¾´¤Î18ºÐ¤«¤é¤Î¶µÍÜ¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÀµÂÎ¡ª¡¡ÃÓ¾å¾´¤Ø¤Î42¤Î¼ÁÌä¡Ù¡Ø¿·Ê¹¤Ï¹Í¤¨¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë ¡¡ÃÓ¾åÎ®¿·Ê¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¾®³ØÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µÍÜ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÃÓ¾å ¾´¡Ë