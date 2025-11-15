¥È¥ß¡¼¥º²í¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°²á¤®¤ë²Î¼ê¡¡¹¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊý¤À¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤ÊÆ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢15Æü¤Ë°ìÉô½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²Î¼ê¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤È¡¢²í¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡£ËÍ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡¢¥Û¥ó¥Þ¡×¤ÈÁêÊý¤Î·ò¤â¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²í¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊý¤À¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¸òÍ§´Ø·¸¤Î¹¤¤²í¤À¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢²í¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¸À¤¦¤Æ¡×¤ÈÉáÃÊ¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤Ç¤Ê¤ÇÀ¼¤ÇÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£