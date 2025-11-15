¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù·ì¤À¤é¤±¡ÄÁþ¤·¤ß´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ê7·î18Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CMÂè3ÃÆ¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ì¤À¤é¤±¤ÇºÇ½ª±üµÁ¡ªÁþ¤à¡ÄÍÄ¾¯´ü¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè1ÃÆ¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¡¢Âè2ÃÆ¡ÖÉÚ²¬µÁÍ¦¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè3¤Ç¤Ï¡¢»Ð¤ò»¦¤·¤¿¾å¸¹¤Îµ´¡¦Æ¸Ëá¤ÈÀï¤¤·ì¤À¤é¤±¤Ç¡¢Áþ¤·¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Î¸ÕÄ³¤äÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
