¥í¥·¥¢·³´Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç²¤ÎÊÆÎÎ³¤¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¡ÄÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤¬´Æ»ë¤ò·ÑÂ³
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸åÆ£¹áÂå¡ÛÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï£±£³Æü¡¢¥í¥·¥¢·³´Ï¤¬¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç²¤ÎÊÆÎÎ³¤¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ââ¤Ï£±£°·î£²£¹Æü¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¤ÎÆîÌó£²£¸¥¥í¤Î³¤°è¤Ç¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥ô¥£¥·¥Ë¥ãµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¡Ö¥«¥ì¥ê¥ä¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢¾å¶õ¤È³¤¾å¤«¤é´Æ»ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¥«¥ì¥ê¥ä¤¬¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤¬µÚ¤Ö±è´ß£±£²¥«¥¤¥ê¡ÊÌó£²£²¥¥í¡Ë¤Î¤¹¤°³°Â¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¤Ï£±£³Æü¡¢Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¥ê¥ä¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ï¥ï¥¤½ôÅç²¤ÎÎÎ³¤¤Î³°±ïÉÕ¶á¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ±Ââ¤¬´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±Ââ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤â¥Ï¥ï¥¤¶á³¤¤Ç¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥í¥·¥¢Á¥¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ââ¤Ï£±£³Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÎÎ³¤¤È¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³°¹ñ·³´Ï¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
