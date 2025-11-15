ÆàÎÉ²¬¤ÈÀ¾ËÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¥Ð¥É·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè5Æü
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè5Æü¤Ï15Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÃË»Ò¤ÎÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤ÈÀ¾ËÜ·ýÂÀ¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Î±ü¸¶´õË¾¡ÊÅìµþÅÔ¶¨²ñ¡Ë¤Ï¥é¥Á¥ã¥Î¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Î¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÃË»Ò¤ÎÎÐÀîÂçµ±¡¢»³²¼¶³Ê¿ÁÈ¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡£½÷»Ò¤Ï´ä±ÊÎë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡ÊBIPROGY¡Ë¤¬Âè2¥·¡¼¥É¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢Ê¡ÅçÍ³µª¡Ê´ôÉìBluvic¡Ë¾¾ËÜËãÍ¤¡Ê¤Û¤Í¤´¤ê¡ËÁÈ¤ÏÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ÁÈ¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£º®¹ç¤Î¸Å²ìµ±¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¾¾Í§Èþº´µªÁÈ¡ÊÅìµþÅÔ¶¨²ñ¡Ë¤âÉé¤±¤¿¡£