¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¿çÌ²¤¬½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥¸¥ªËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¿çÌ²¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¿çÌ²¤Ç¸À¤¦¤È¤Í¡¢ºòÆü¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¹þ¤ß²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¡Ê¿çÌ²¡ËÍ¶Æ³ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±²ó¤Ë°û¤àÎÌ¤Î£³ÇÜ°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡££³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ë¤«¤é·ë²Ì£³ÇÜ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ì²¤ì¤Ê¤¯¤ÆÄÉ¤¤Ìô¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î£³ÇÜÊ¬°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿çÌ²»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÂÅÄ¤Ï¡Öµ¯¤¤ë»þ´Ö¤¬£·»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë£¶»þÈ¾¤ËÅÅÏÃ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£²¡¢£³Ê¬¤Ê¤Î¤Ë£¶»þÈ¾¡£¤¨¤§¡ª¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌë¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¡£Æ±¥é¥¸¥ª¤Ï£±£±»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³À²Ö¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¸ýÄ´¤â¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¤Í¡¢±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Í¡¢¤è¤¦Ãý¤Ã¤Æ¤ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£