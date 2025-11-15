±óÆ£¹Ò¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï½ÐÈÖ¤Ê¤·¤ò¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿´ÇÛ¡Ö½øÎó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ï£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£±£´Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡ÊËÅÄ¡Ë¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±óÆ£¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï½ªÈ×¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëà¥¯¥í¡¼¥¶¡¼áµ¯ÍÑ¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£µ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Ï£±£°·î¤ÏÉé½ý¤Ç¾·½¸³°¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Î»þ´Ö¤¬ÉÔÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢»î¹ç´ª¤¬Æß¤Ã¤¿¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¾ðÊó¤ò¼ç¤Ë°·¤¦±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£È£É£Ó¡¡£É£Ó¡¡£Á£Î£Æ£É£Å£Ì£Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¥×¥é¥¹¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬À®Ä¹Ãø¤·¤¤£Í£Æº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤«¤é¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î½øÎó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á´ü´ÖÃæ¤Ë±óÆ£¤¬¥ê¥º¥à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤·¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ·¹¸þ¤«¤é¡¢£±£¸Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ï½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£