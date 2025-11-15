¿çÌ²Êä½õºÞ¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¡×¤Î»ÈÍÑ¡¢¿´ÉÔÁ´¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤È´Ø·¸¡©¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¡ÊCNN¡Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿·¸¦µæ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¿çÌ²Êä½õºÞ¤È¤·¤Æ¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËýÀÅª¤ÊÉÔÌ²¤òÊú¤¨¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ò£±Ç¯°Ê¾åÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿Í¿ôÀé¿Í¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î·ò¹¯°ø»Ò¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èï¸³¼Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢¼¡¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¿´ÉÔÁ´¤òÈ¯¾É¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬90¡ó¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÉþÍÑ¼Ô¤Ï¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬3ÇÜ°Ê¾å¹â¤¯¡¢Á´»à°ø»àË´¥ê¥¹¥¯¤âÌó2ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î´í¸±À¤òÃÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬¿´·ì´É¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹½¾Íè¤Î¸¦µæ¤È¤âÌ·½â¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÌ¤ººÆÉ¤Ç¡¢³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Î©Âç³Ø¡ÊSUNY¡Ë¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤ÇÆâ²Ê¥Á¡¼¥Õ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥±¥Í¥Ç¥£¥ê¥Á¥å¥¯¥¦¡¦¥Ê¥Ç¥£»á¤Ï¡¢¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤Ï¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ÂÁ´¤Ç¡Ø¼«Á³¡Ù¤ÊÁªÂò»è¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤òÄ´À°¤·¤¿¸å¤Ç¤µ¤¨¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤Ë°ì´Ó¤·¤¿Í°Õ¤ÊÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Öº£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿´ØÏ¢À¤Ï¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤Î°ÂÁ´À¤Ë·üÇ°¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ê¥Ç¥£»á¡£¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¿´Â¡¤Ø¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ç¾Æâ¤Ç¼«Á³¤Ë»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢°Å°Ç¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¾¾²ÌÂÎ¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¡¢¿çÌ²¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥µ¥×¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î¾¾²ÌÂÎ¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²½³ØÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï·ò¹¯Êä½õ¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼õ¤±¤ë¿³ºº¤Î¿å½à¤Ï¡¢ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Ë¤è¤ë°åÌôÉÊ¸þ¤±¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ä¾µÇ§¼êÂ³¤¤Û¤É¸·³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤Ë¤ÏÉ½¼¨ÎÌ¤äÉ¬Í×ÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Í³²¤ÊÅº²ÃÊª¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ËýÀÉÔÌ²¤ÏÆþÌ²¤äºÆÆþÌ²¤Ë30Ê¬Ä¶¤òÍ×¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬½µ3²ó¡¢3¥«·î°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¿Í¸ý¤Î10%¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£µ²±ÎÏ¤äÆüÃæ¤Î³èÎÏ¡¢µ¤Ê¬¡¢»×¹ÍÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢»Å»ö¤ä³Ø¶È¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
°å»Õ¤ÏÉÔÌ²¤¬Ã±ÆÈ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼À´µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÀ¸³è¾õ¶·¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿çÌ²½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¾ð½ïÅªÌäÂê¤Î²þÁ±¤äÉÔÌ²¾É¸þ¤±¤ÎÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡¢ÉþÌô¡¢ÉÂ¾õ¤Î¼£ÎÅ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î»ÈÍÑ¤È¿´Â¡¤Î·ò¹¯
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï°ÂÁ´¤Ê¿çÌ²Êä½õºÞ¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿´·ì´É¤Î·ò¹¯¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¸¦µæ¤ÎÃø¼Ô¤é¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖTriNetX Global Research Network¡×¤Ë·ò¹¯µÏ¿¤¬¤¢¤ëÀ®¿Í13Ëü¿ÍÄ¶¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó55ºÐ¤Ç¡¢61.4%¤¬½÷À¡£·ò¹¯µÏ¿¤ÎÅêÌôÍó¤Ë£±Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó»ÈÍÑ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó·²¡×¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó»ÈÍÑ¤ÎµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò¡ÖÈó¥á¥é¥È¥Ë¥ó·²¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ãø¼Ô¤âÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤ÎÀìÌç²È¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«½ÅÍ×¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ê¤É¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬½èÊýÌô¤Î¹ñ¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤áÈó½èÊýÌô¤Î¹ñ¤Î´µ¼Ô¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÂÐ¾È·²¤ËÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë½èÊýäµ¡Ê¤»¤ó¡Ë¤Ê¤·¤Ç¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅµÏ¿¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¨¥Ø¥¢°å»Õ¤¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¨¥Ø¥¢°å»Õ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿çÌ²³Ø²ñÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÉÔÌ²¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤â¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ä¿´Â¡¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¡£
ÉÔÌ²¾É¤Ï¿´Â¡È¯ºî¤äÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¾å¾º¤È¤Î´ØÏ¢¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³µÆü¥ê¥º¥à¡Ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÂÎÆâ»þ·×¤Î¤³¤È¡Ë¤ÎÍð¤ì¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¤ò´Þ¤à¿´·ì´É¼À´µ¤Î³ÎÎ¨¤Î¾å¾º¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤ÎÀ©Ìó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÑÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤äµ¡Ç½À¿©ÉÊ»º¶È¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖÀÕÇ¤±ÉÍÜÉ¾µÄ²ñ¡ÊCRN¡Ë¡×¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¤³¤ÎÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿ô½½Ç¯¤Ë¾å¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î·Ð¸³¤ÈÊ£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤«¤é¡¢ÄãÍÑÎÌ¤«¤ÄÃ»´ü¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÀÝ¼è¤Ï¡¢ÍÑË¡¤ò¼é¤ì¤Ð·ò¾ï¤ÊÀ®¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¨¥Ø¥¢»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤ÎÀÝ¼è¤Ç¿´ÉÔÁ´´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ä¿´µ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¤¿¤È¤¹¤ëº£Ç¯3·î¤Î¥á¥¿¸¦µæ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÃÎ¸«¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¹³»À²½Êª¼Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹³»À²½Êª¼Á¤ÏÂÎÆâ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¸¥«¥ë¤È¹³»À²½Êª¼Á¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÇÀ¸¤¸¤ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éDNA¤ÎÂ»½ý¤ò¼é¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¿çÌ²Êä½õºÞ¤ò»È¤¦Á°¤Ë
ÉÔÌ²¤Ø¤ÎÃ»´üÅª¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ËÍê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Ì²µ¤¡¢Ê¢ÄË¡¢º®Íð¤ä¸«Åö¼±¾ã³²¡¢¿Ì¤¨¡¢Äã·ì°µ¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¡¢·ÚÅÙ¤ÎÉÔ°Â¤äÍÞ¤¦¤Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉûºîÍÑ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¿çÌ²¡¦³µÆü¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥È¥ó¥¸¥å½êÄ¹¤ÏÊÆ¹ñ¿´Â¡¶¨²ñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥µ¥×¥ê¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¿çÌ²¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅÊý¿Ë¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¡Ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡ËÀµÅö¤ÊÅ¬±þ¤Ê¤·¤ËËýÀÉþÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
·ò¹¯Åª¤Ê¿çÌ²±ÒÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤Î¿ô»þ´Ö¡¢¸÷¤Ø¤ÎË½Ïª¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó»ëÄ°»þ´Ö¡¢¿©»ö¤ä°û¼ò¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¿²¼¼¤Ï°Å¤¯ÎÃ¤·¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£