»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡¢¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡ª
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤¬¡Ë15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤Ë¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024ÆüËÜvs²¤½£ÂåÉ½¡×¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢3·î6Æü¤Î²¤½£ÂåÉ½Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·Æ±»î¹ç¤Ç¡¢ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÀ¸´Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¡Ý0¤Î6²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¬¡¼¥×¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤ÏÂç³ØÀ¸»þÂå°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢Á°Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤Ïº£¤Î»þ¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î1µå¤Çº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂÇµå¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓÍ¦´õ
2¡Ê»°¡ËÌîÂ¼Í¦
3¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ
4¡Ê»Ø¡Ë²¬ËÜÏÂ¿¿
5¡ÊÆó¡ËËÒ½¨¸ç
6¡ÊÍ·¡Ë¾®±à³¤ÅÍ
7¡Êº¸¡ËÀ¾Àî»Ë¾Ì
8¡ÊÊá¡ËºäËÜÀ¿»ÖÏº
9¡Ê°ì¡Ëº´¡¹ÌÚÂÙ
P.Á¾Ã«Î¶Ê¿