¹õÀîÁÛÌð¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÈ¾Ç¯ÀÑ¤ó¤À²ÎÉñ´ì·Î¸Å¡Öº£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡TAMA±Ç²è¾Þ¼ø¾Þ¼°Ê¨¤«¤»¤ë
¡ãÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¼ø¾Þ¼°¡ä¡þ15Æü¡þ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤È¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×¡Ê»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê15¡Ë¤¬¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬±é¤¸¤¿Ç¤¶¢¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Î©²Ö´îµ×Íº¤Î¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤òÈ¾Ç¯¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Öº£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡ÖÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤µ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÍÙ¤ê¤â²ÎÉñ´ì¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤ÎÂ©»Ò¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È²ÎÉñ´ì¤Î¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤È²£ÉÍ¤µ¤ó¤È²ÎÉñ´ì¤Î¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÍÙ¤ì¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤â·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
TAMA±Ç²è¾Þ¤Ë¤Ï2Ç¯Á°¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö²øÊª¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ñÀ×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ñÀ×Åª¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö±ÉÍÀ¤òÄº¤¯¤È¡¢¤ª¤´¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢·ù°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦²ü¤á¤È´¶¤¸¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
±é¤¸¤¿´îµ×Íº¤È¼«Ê¬¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¶¯¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¿´¿È¤È¤â¤Ë¼å¤¤Â¸ºß¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢´îµ×Íº¤È¤·¤Æ½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£