µð¿Í¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¡¢10ºÐÇ¯²¼¤Ç½÷Í¥»÷¤Î¡ÈÁÛ¤¤¿Í¡É¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡©¡Ö¥È¥ó¥¯¡Á♡¡×¤È¡È¹ûµ¤»Ñ¡É¤â
¿ÈÄ¹218cm¡¦ÂÎ½Å156kg¤Îµð¿Í¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¡Ê45¡Ë¤È¡ÈÁÛ¤¤¿Í¡É¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¥Ó¥ó¥¿
´Ú¹ñ¤ÇËÜÆü¡Ê11·î15Æü¡Ë¸á¸å11»þ10Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤ÎMBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁ´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ¡ÙÂè373²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Î¡ÈÁÛ¤¤¿Í¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¡ÈÁ°Ìëº×¡É¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ÇºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒ¼ê¤Ç²ÙÊªÃª¤ò³«ÊÄ¤¹¤ë¡Èµð¿Í¤Ö¤ê¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬ÆÏ¤«¤º±äÄ¹¥Ù¥ë¥È¤òÍê¤ó¤À¤ê¡¢µ¡Æâ¤ÎÅ·°æ¤ËÆ¬¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÄ¶Âç·¿µ¡¡É¤Ç¤¹¤é¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â³¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤à¡£
¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¾®·¿µ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥È¥¤¥ì¤â²æËý¤·¤¿¡×¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
ºÑ½£Åç¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÇÃÎ¿Í¤¿¤Á¤ÈÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òËþµÊ¡£1m¤ÎÂÀÅáµû¾Æ¤¤Ë¥¦¥Ë»É¤·¡¢¥¢¥ï¥Ó¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¹ëÀª¤ÊÎÁÍý¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¿©»öÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¡ØÁ´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ¡Ù½Ð±é»þ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁÛ¤¤¿Í¡É¤ÎÏÃÂê¤¬ºÆÉâ¾å¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¾ÚÌÀ¤ò»î¤ß¤ë¡£
ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¡ÈÈà½÷¡É¤Ë¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬¡Ö¥È¥ó¥¯¡Á♡¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¤¥§¥¹¥ë»÷¤Î10ºÐÇ¯²¼¤È¤¤¤¦¡ÈÁÛ¤¤¿Í¡É¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ÏËÜÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë³¤½÷¤À¤Ã¤¿Êì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ì¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÊì¤¬ºÎ¤Ã¤Æ¤¤¿³¤»ºÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤È¡¢¡ÖÊì¤¬Æý¤¬¤ó¤Ç´íÆÆ¤À¤ÈÊ¹¤¡¢µÞ¤¤¤ÇºÑ½£¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢°ä¸À¤À¤±¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤·¤ó¤ß¤ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢Êì¤¬¤¤¤¿ºÑ½£¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ÏºÑ½£¤¬°ìÈÖ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÁ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤ÎºÑ½£ÅçË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡ØÁ´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ¡ÙÂè373²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç11·î15Æü¸á¸å11»þ10Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë