¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¡Û²»³Ú¤ÈÆüËÜ¤Î²Ö²Ð¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿À¤³¦½é¤Î²»³Ú²Ö²Ð¥·¥ç¡¼♡ ²ñ¾ìÃæ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ìó4»þ´Ö¤ò¸½ÃÏ¥ì¥Ý
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î²»³Ú¤ÈÆüËÜ¤Î²Ö²Ð¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿À¤³¦½é¤Î²»³Ú²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¡ØBruno Mars Fireworks Show 2025¡Ù¤¬¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2¡û¡û2¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¤ÎÌë¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿Ìó12,000È¯¤Î²Ö²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡¢¡È¥Ö¥ë¡¼¥Î²Ö²Ð¡ÉÆÃÀ½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¡¼¡¼¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤ÎÌÏÍÍ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
³«±é¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¡õ¥¢¥¯¥¡¼¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î3ËçÁÈCD¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡£¤½¤ÎÆÃÊÌ´¶ËþºÜ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òµá¤á¤Æ¡¢³«¾ì»þ´Ö¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Á´5¼ï¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¬¥Á¥ã¡¢³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Èº£Æü¡É¤È¤¤¤¦Æü¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢³«±é»þ´Ö¤Þ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢Í§¤À¤Á¤äÎø¿ÍÆ±»Î¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËVIPÀÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤â¡ª
Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤DJ 4¿Í¤Ë¤è¤ëDJ¥¿¥¤¥à
³«¾ì¤«¤é³«±é¤Þ¤Ç¤ÎÌó3»þ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤DJ 4¿Í¡ÊYonYon¡¢DJ KOMORI¡¢DJ TARO¡¢DJ KAORI¡Ë¤Ë¤è¤ëDJ¥¿¥¤¥à¡£
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç...¡£¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤ËÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¾ìÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»×¤ï¤º°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«±éÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ÎËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡ª
»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤âÌ³¤á¤¿DJ TARO¤ÈDJ¥×¥ì¥¤¤ò½ª¤¨¤¿DJ KAORI¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤Î¸å¡¢Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ÎËÜ¿Í¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡ª
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ª¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª
¥Ö¥ë¡¼¥Î²Ö²Ð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦½é¡É¡ª
¥Ö¥ë¡¼¥ÎËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥é¥ô¥³¡¼¥ë¤Ç´ÑµÒ¤«¤é¤Î´üÂÔ´¶¤âÎä¤á¤ä¤Þ¤Ì¤Ê¤«¡¢¡Ö24K Magic¡×¤Î±éÁÕ¤ÈÆ±»þ¤ËÌë¶õ¤Ëºé¤¸Ø¤ëÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤¬¡ª
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖChunky¡×¡ÖFinesse¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡È°µ´¬¡É¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÃæ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÅÜÅó¤ÎÌó60Ê¬
½ªÈ×Àï¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖAPT.¡×¤ä¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖRunaway Baby¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¡¢º¸¤«¤é±¦¡¢²¼¤«¤é¤È´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î¾ìÆâ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤â²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤âÂ¸Ê¬¤ËÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìó60Ê¬¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖJust The Way You Are¡×¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¤Ê²Ö²ÐÏ¢ÃÆ¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±é½Ð¤Ë²ñ¾ìÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ª±é¸å¤â¤Ê¤ª¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬ÌÄ¤êÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢À¤³¦½é¤Î²»³Ú²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¡ØBruno Mars Fireworks Show 2025¡Ù¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á´17¶Ê¡ª°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÂç¸ø³«♡
1. 24K Magic
2. Chunky
3. Finesse
4. Treasure
5. Billionaire (feat. Bruno Mars)
6. Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars)
7. Nothing On You (feat. Bruno Mars)
8. Marry you
9. That's What I Like
10. Versace On The Floor
11. Talking to the Moon
12. Die With A Smile
13. APT.
14. Runaway Baby
15. Locked Out Of Heaven
16. Uptown Funk (feat. Bruno Mars)
17. Just the Way You Are
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô