¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÃæËÜÈÁÆî¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.2ÃæËÜÈÁÆî¡Ê¤Ê¤«¤â¤È¡¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Ê¸³ØÉô¡¿4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÁÅç¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î31Æü
¼ñÌ£¡§Î¹¹Ô¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢°¦Ç¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È
ÆÃµ»¡§²Î¡¢¥Ô¥¢¥Î
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Õ¥ë¡¼¥Ä
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¾Ð´é¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¡ª
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ÈþÍÆ¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¸¦µæ
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¾Ð´é¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èþ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖËèÆü¡¢ÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤Ç¤¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¿®¤äÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÏËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ä½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»ä¤ÎÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤ä²ù¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤³¤ÎÀè¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢É¬¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½¤Î³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÌ´¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæËÜ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë·è°Õ¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×³«ºÅ³µÍ×
