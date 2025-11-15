TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤è¤½1¤«·î´Ö±Ä¶È¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÇîÊª´Û¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Î¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£ºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë43Æü´Ö¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¼óÅÔ¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï14Æü¡¢ÊÄ´Û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û¤¬°ìÉô¤Î±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼ýÆþ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

º£¸å¡¢ÃÙ±ä¤ä·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¹Ò¶õ¶È³¦¤Ê¤É¤Îº®Íð¤â½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ²ñÍ½»»¶É¤ÏÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤¬110²¯¥É¥ë¤Ë¾å¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£