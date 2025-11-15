Êì¿Æ¡Ê76¡Ë¤ÎÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤«¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê48¡ËÂáÊá¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¡¡ÂçÊ¬¡¦Æü½ÐÄ®
¤±¤µÁá¤¯¡¢ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Î¼Â²È¤Ç70Âå¤ÎÊì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢48ºÐ¤ÎÃË¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½ê¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÉÔ¾Ü¤ÎÅû°æ±Ñ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åû°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Î¼Â²È¤Ç76ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤ÏÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åû°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¤é¡ÖÊì¿Æ¤ÈÄï¤ò»¦¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»É¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄï¡Ê40Âå¡Ë¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åû°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£