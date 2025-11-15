¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨¤ë30Âå¤¬¸ì¤ëà¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹áÀ©ÅÙ¤Î»È¤¤Êý¡Ä¡ÖÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨¤ë30Âå¤Î¿¹±Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤È½µ3Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¤òÊú¤¨¤ÆÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÀ©¸Â¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Ç¡¢À¸³è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÀ©ÅÙ¤ä¼êÅö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¼«¿È¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¡×¤ä¡Ö¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Ë¤è¤ë³ä°ú¡¦ÌÈ½üÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À©ÅÙ¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¡©
¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼êÄ¢¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢
¡¦ÎÅ°é¼êÄ¢
¡¦Àº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼êÄ¢¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¿ÇÃÇÌ¾¤ä¾ã³²¾õÂÖÅù¤ÎÄøÅÙ¤òÈ½Äê¤·¤¿¡ÖÅùµé¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦»²¹Í¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¡¢±óÎ¸¤»¤º³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¤Î½õÀ®¤äÇ¯¶â¡¢»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤Î°Â¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«Î©¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë»ÑÀª¤âÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤äÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡¦¼êÅö¡¦³ä°ú¤ÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î
¢¦¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÀ©ÅÙ
¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Àº¿À¼À´µ¤ä¿ÈÂÎ¾ã³²¡¢°éÀ®°åÎÅ¤Ê¤É¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Î°åÎÅÈñÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï3³äÉéÃ´¤Î°åÎÅÈñ¤¬¡¢¸¶Â§1³äÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀº¿À²Ê¤Ø¤ÎÄÌ±¡ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÁ°¤«¤é»È¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ãÁë¸ý¤Ç¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼õµë
¾ã³²Ç¯¶â¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¡§¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ã³²Ç¯¶â
¡¦¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡§¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ã³²Ç¯¶â
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢»Ùµë³Û¤ä»Ùµë¾ò·ï¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÇ¯´Ö»Ùµë³Û¡Ê2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢1µé¤¬1,039,625±ß¡¢2µé¤¬831,700±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿·µ¬ºÛÄê¼Ô¡Ê¾¼ÏÂ31Ç¯4·î2Æü°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¡Ë¤ÎÇ¯¶â³Û¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¡ÖÅùµé¡×¤È¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ÎÅùµé¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ã³²Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤ÎÃì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î
¢¦³ä°ú¤äÌÈ½ü¤Ç»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹
¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö³ä°ú¡×¤ä¡ÖÌÈ½ü¡×¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î³ä°ú
¸ø¶¦¸òÄÌ¡ÊÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¡¦Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¡Ë¤ÇÈ¾³Û¤ä¿ô³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦NHK¼õ¿®ÎÁ¤ÎÌÈ½ü
À¤ÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ´³ÛÌÈ½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦ÄÌ¿®¤Î³ä°ú
²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä°úÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼çÍ×¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥é¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÇ¶â¡¦¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¸ºÌÈ
¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¡¢¾å²¼¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î¸º³ÛÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´Ö¿ôËü±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¸òÄÌÈñ¡×¤È¡ÖÄÌ¿®Èñ¡×¤Ç²¸·Ã¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¤ä³°½Ð¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¡»ãÁë¸ý¤Î³èÍÑ
À©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾ã³²Ê¡»ã²Ý¤ä¾ã³²¼Ô½¢¶È¡¦À¸³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ©ÅÙ¤ä¼êÂ³¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤³¤«¤éÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ù±ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î¼êÅö¡Ê¸òÄÌÈñÊä½õ¡¢µëÉÕ¶â¤Ê¤É¡Ë¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÁë¸ý¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤»¤ºÍê¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦
»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬»È¤¦¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¸¢Íø¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢»Ù±ç°÷¤È°ì½ï¤Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¹±Ê¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢Íê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤«¤éÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë