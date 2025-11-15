¡ÖËå¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¶¯¤¤¡×¡¡¶å½£9Ï¢ÇÆ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢À¥¸Í¸ý»ÐËå¤ÎÏ¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á5¶è´Ö¡¦21¡¦0975¥¥í¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬1»þ´Ö9Ê¬14ÉÃ¤Ç9Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1¶è¤ÎÀ¥¸Í¸ýô¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤È2¶è¤ÎÎø¶õ¡Ê¤³¤¢¡¦1Ç¯¡Ë»ÐËå¤¬Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢À¥¸Í¸ý»ÐËå¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇÄ¹6¥¥í¤Î1¶è¡£»Ð¤Îô¥¤ÏÎäÀÅ¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£2¥¥í¤¹¤®¤Ç°ìÅÙ¤ÏÃÞ»ç½÷³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âª¤¨¤é¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¡£¥é¥¹¥È1¥¥í¤ÇÈ´¤ÊÖ¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ°È¾¤ËÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Æ½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¡£ÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ä¤ê4¥¥í¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÍî¤Á¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¶è¤ÎÎø¶õ¤âÂ³¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ·Ð²á¤Ï2°Ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ·ÑÅÀ¤ËºÇ½é¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»Ð¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ºÇ½é¤Îºä¤Ç¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ç¹¶¤á¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¶è´Ö¾Þ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î¶è´Ö¥È¥Ã¥×¤ÇÆÈÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ð¤Îô¥¤ÏÅØÎÏ²È¤Ç»ýµ×ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢Ëå¤ÎÎø¶õ¤Ï¥»¥ó¥¹È´·²¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢Îø¶õ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤®¤å¡¼¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ê»ÐËå¤Î¤¿¤¹¤¥ê¥ì¡¼¡£ô¥¤Ï¡ÖËå¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¶¯¤¤¡£Á´¹ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëå¤È¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Áö¤Ã¤Æ¡¢2¶è°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë