¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ù¸¶Àé¿Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿ù¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºòÆü30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÎ¾¿Æ¤äÍ§¿Í¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹!¡¡»ä¤é¤·¤¯»ä¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤¹¤ë»Ñ¤äÆüËÜÈ±¤ÎÀ²¤ìÃå¤ÎàÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£