¡¡°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô½Ð¿È¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¡¦Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¤¬11·î15Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢³÷·´»Ô½Ð¿È¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡15Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î³÷·´»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Àé²ìÅê¼ê¤«¤é¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤¸¤«¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¡§
¡ÖÌîµå¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡×
