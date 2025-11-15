¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþÃËÈþ½÷¡×à49ºÐá2»ù¤ÎÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¤á¤Á¤ã¤¤¤±¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ç¯²¼¥â¥Ç¥ëºÊ¤ÈÍá°á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤Ê¡×
¡Ö12²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ÎÎ¹¹Ô¡×¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ä
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬49ºÐ¤Ë¡Ä¡£ºÊ¤ÈÍá°á»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÊ¡¦·ë²Ö»Ò¤È12²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î·ë²Ö»Ò(42)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÆØ»Î¡£8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¶¦¤ËÀÄ¿¹¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä4¿Í¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëº§µÇ°Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ö»Ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö°ì²È4¿Í¤¬Èþ·Á¤È¤«²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤Ê¡×¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤´²ÈÄí¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²!Á¢¤Þ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆØ»Î¤Ï1996Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢10Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£