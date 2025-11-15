¶â»Ò¶îÂç¤¬¡Ø63¡Ù¤ÇÆÈÁöÂÖÀª¡¡µÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Ø¼ê±þ¤¨¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡×
¡ã»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ7262¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò5ÂÇ¤Ë¹¤²¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿5·î¤Î¡Ö´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ï¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä¤³¤ì¤¬¶â»Ò¶îÂç°¦ÍÑ¤ÎÃæ¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤À¡ª
¡ÖÄ«¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£1¡¢2ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë1¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ÈÖ¤Ç¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢Áá¤¯¤â4¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£Â³¤¯8ÈÖ¡¢¸åÈ¾¤Î10ÈÖ¡¢18ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Àè¤Ë¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤¬Âç²ñ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î¡Ö62¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¬¡¢¶â»Ò¤Î¡Ö63¡×¤â½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ËËþÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö90ÅÀ¡×¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£½µ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤è¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï4Ç¯Á°¤«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ëÃæ¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¡£¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÈÌÅª¤ÊÃ»¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÊÑ¤¨¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤ì¤À¤±Ãæ¼Ü¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Ç¤â¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï1.7205¤Ç10°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7400Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò²Ô¤®½Ð¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤È¤Ï800Ëü±ß¼å¤Îº¹¤Ç¡¢¶â»Ò¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¡ÖºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè»î¹ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Þ¶â²¦¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Áª²ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍè½µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ì¤ÐºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢°ìÂÇ°ìÂÇ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Î9»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È°ÂÄê´¶È´·²¡£½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ëÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼°Ê³°¡¢¶â»Ò¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¾¼ÏÂ¤ÎÎý½¬Ë¡?¡¡ÀÐÀîÎË¤¬¿¶¤ê¤Þ¤¯¤ë¹õ¤¤ÃÝ¤Û¤¦¤¤Î¸ú²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡ÖÄ«¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£1¡¢2ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë1¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ÈÖ¤Ç¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢Áá¤¯¤â4¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£Â³¤¯8ÈÖ¡¢¸åÈ¾¤Î10ÈÖ¡¢18ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Àè¤Ë¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤¬Âç²ñ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î¡Ö62¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¬¡¢¶â»Ò¤Î¡Ö63¡×¤â½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ËËþÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö90ÅÀ¡×¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£½µ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤è¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï4Ç¯Á°¤«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ëÃæ¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¡£¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÈÌÅª¤ÊÃ»¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÊÑ¤¨¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ»¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤ì¤À¤±Ãæ¼Ü¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Ç¤â¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï1.7205¤Ç10°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7400Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò²Ô¤®½Ð¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤È¤Ï800Ëü±ß¼å¤Îº¹¤Ç¡¢¶â»Ò¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¡ÖºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè»î¹ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Þ¶â²¦¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Áª²ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍè½µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ì¤ÐºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢°ìÂÇ°ìÂÇ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Î9»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È°ÂÄê´¶È´·²¡£½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ëÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼°Ê³°¡¢¶â»Ò¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¾¼ÏÂ¤ÎÎý½¬Ë¡?¡¡ÀÐÀîÎË¤¬¿¶¤ê¤Þ¤¯¤ë¹õ¤¤ÃÝ¤Û¤¦¤¤Î¸ú²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É