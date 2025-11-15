¤Ê¤¸¤ß¤Î¸æÅÂ¾ì¤ÇÂçÇúÈ¯¡¡24ºÐ¤¬¥³¡¼¥¹µÏ¿¡Ø62¡Ù¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ã»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ7262¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äº£µ¨¡¢½é¤Î¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë24ºÐ¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤¬Âç²ñ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡Ö62¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤Î39°Ì¤«¤é¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÆüÂç¥´¥ë¥ÕÉô¤¬ËèÇ¯Åß¤Ë¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÀÐÀîÎË¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¸þ¤¡©
²÷¿Ê·â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÁ°È¾¤Î13ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£¡ÖÆþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê²¼¤ê¥Õ¥Ã¥¯¤Î7¥á¡¼¥È¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¡¢¤³¤³¤«¤é4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£5Ï¢Â³¤¬¤«¤«¤Ã¤¿17ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Ñ¥¿¡¼¤ÇÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö17ÈÖ¤Ç¥¥ã¥Ç¥£¤È¡Ø¤³¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤é¥Ï¡¼¥Õ29¤À¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢18ÈÖ¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î2¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¡Ö62¡×¤Ç¥Ñ¡¼70¤Ë¤ª¤±¤ëÂç²ñ¥ì¥³¡¼¥É¤ò1ÂÇ¹¹¿·¡£Æ±»þ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹¶¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¿´³Ý¤±¤¿·ë²Ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏËèÇ¯10¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¸å¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹ç½É¤Ï1·î¤«¡¢2·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¥é¥Õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Åö»þ¤âÎý½¬¾ì¤Îµå½¦¤¤¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤í¤¦¡£ÆüÂÎÂç¤ÎÃæÅç·¼ÂÀ¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡¢Âçºå³Ø±¡Âç¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤é¤¬Æ±³ØÇ¯¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À®Ä¹¤âÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Ë¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤é¡¢ÆüÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¸åÇÚ¤Î¿ù±ºÍªÂÀ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£QT¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±´ü¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¯¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¶â»Ò¶îÂç¤È¤Ï7ÂÇº¹¡£ºÇ½ªÆü¤â¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
²÷¿Ê·â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÁ°È¾¤Î13ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£¡ÖÆþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê²¼¤ê¥Õ¥Ã¥¯¤Î7¥á¡¼¥È¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¡¢¤³¤³¤«¤é4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£5Ï¢Â³¤¬¤«¤«¤Ã¤¿17ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Ñ¥¿¡¼¤ÇÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö17ÈÖ¤Ç¥¥ã¥Ç¥£¤È¡Ø¤³¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤é¥Ï¡¼¥Õ29¤À¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢18ÈÖ¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î2¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¡Ö62¡×¤Ç¥Ñ¡¼70¤Ë¤ª¤±¤ëÂç²ñ¥ì¥³¡¼¥É¤ò1ÂÇ¹¹¿·¡£Æ±»þ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹¶¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¿´³Ý¤±¤¿·ë²Ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏËèÇ¯10¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¸å¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹ç½É¤Ï1·î¤«¡¢2·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¥é¥Õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Åö»þ¤âÎý½¬¾ì¤Îµå½¦¤¤¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤í¤¦¡£ÆüÂÎÂç¤ÎÃæÅç·¼ÂÀ¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡¢Âçºå³Ø±¡Âç¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤é¤¬Æ±³ØÇ¯¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À®Ä¹¤âÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Ë¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¤é¡¢ÆüÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¸åÇÚ¤Î¿ù±ºÍªÂÀ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£QT¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±´ü¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¯¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¶â»Ò¶îÂç¤È¤Ï7ÂÇº¹¡£ºÇ½ªÆü¤â¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡ÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¸¶±Ñè½²Ö¤¬»²Àï¡ª¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É