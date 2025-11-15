Í¦ÁÔ¤Ê¡ÖÅìÊýÁÈÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¡×Î¤µÜ¿À¼ÒÎãÂçº×¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÉñ¤¤
ÅòÁ°Ä®¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï½©µ¨ÎãÂçº×¤¬³«¤«¤ì¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ¦ÁÔ¤Ê¡ÖÅìÊýÁÈÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¡×Î¤µÜ¿À¼ÒÎãÂçº×¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÉñ¤¤
ÅòÁ°Ä®¤ÎÎ¤µÜ¿À¼Ò¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìÊýÁÈÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¡Ê¤Ò¤¬¤·¤«¤¿¤°¤ß¡¦¤¿¤¤¤³¤ª¤É¤ê¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
µåËáÃÏÊý¤ËÂ¿¤¯ÅÁ¤ï¤ëÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¦ÁÔ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯8·î¤«¤é½µ¤Ë1²óÌë¤Î·Î¸Å¤Ê¤É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
¹çÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¯Éñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£