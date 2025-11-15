·§ÀÚ¤¢¤µÈþ ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸å¤í¤Î¶À¤Ë¤ÏÈþ¿¬¡ª¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿·§ÀÚ¤¢¤µÈþ

¡¡·§ÀÚ¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¤Ã¤­¤ê¡¡ËÌÅçÃ£Ìé¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ40Ê¬¤Ç¥«¥é¥À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¡¡¤Þ¤¿¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Á¤Ó¤ï¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£

¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇØ·Ê¤Î¶À¤Ë¤Ï·§ÀÚ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸å¤í»Ñ¤È¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¿¬¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£