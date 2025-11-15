¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¡©¡©¡×¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¡í°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡í20ºÐ¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¤Ë¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Æ¥¸¥§¥é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×Á´¿È¤ÎÇË²õÎÏ¤ËÈ¿¶Á
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ¼·ÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¤¬Ä¹²á¤®¤ë¡È°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î20ºÐÎÏ»Î
¡¡¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤È¡È°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¸Ø¤ë20ºÐ¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏÈ´·²¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¡©¡©¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Æ¥¸¥§¥é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤ÏËë²¼»°½½¶åËçÌÜ¡¦ÊÆÂôÎ¶¡Ê¶Àî¡Ë¡£»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô½Ð¿È¡¢Ê¿À®17Ç¯¡Ê2005Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ç¡¢ºòÇ¯¸Þ·î¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆüÂç½ÀÆ»Éô¤ò1Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹189.4¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å128.6¥¥í¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ÎÎÏ»Î¡£¤³¤ÎÆü¤âÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡ÖÊÆÂôÎ¶¿Íµ¤¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Ëë²¼»°½½Ï»ËçÌÜ¡¦Îú¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³°³Ý¤±¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Îú¤Ï2¾¡2ÇÔ¡¢ÊÆÂôÎ¶¤Ï1¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂôÎ¶¤¬½é¤á¤ÆËë²¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤ÏÎáÏÂ¼·Ç¯»°·î¾ì½ê¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢3¾¡4ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¼··î¾ì½ê¤ÇËë²¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆó¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÃÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÆÂôÎ¶¤¬¡¢º£¾ì½ê¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë