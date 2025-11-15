ÃæÅçÈþ²Å¡¢¸ª½Ð¤·¥Ö¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÈþ¤·¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡¡Èþ¤·¤¤¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë...¡ÖåºÎï¤ÇâÁ¤·¤¤¡×
²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2025Ç¯11·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡×
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡¡¤ª¤á¤«¤·¤â¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤ß¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÀÄ¤¤¶õ¤ÈÌÚ¡¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹ÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤¬ºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ÇâÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£