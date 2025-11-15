¡ØDa-iCE ¹©Æ£Âçµ±¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Öµ×¡¹¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÄ¹Ãý¤ê¡¢³§¤µ¤óÀ§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Da-iCE¤Î¹©Æ£Âçµ±¤¬¡¢11·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë½éÅÐ¾ì
10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²ÎÍØº×¡Ù¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤¿Da-iCE¡£2022Ç¯¤Î¡ØDa-iCE¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î´ä²¬Å°¡¢ÂçÌîÍºÂç¡¢²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤Î3¿Í¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹©Æ£Âçµ±¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
²»³Ú¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹â´¶ÅÙ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¹©Æ£¤¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤ë¤Î¤«¡¢É¬Ä°¤À¡£¤Ê¤ªÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°X¡Ê@Ann_Since1967¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØDa-iCE ¹©Æ£Âçµ±¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Ï11·î22Æü27»þ¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØDa-iCE ¹©Æ£Âçµ±¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù
11/22¡ÊÅÚ¡Ë27:00～29:00
¢¨¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÊüÁ÷
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Da-iCE¹©Æ£Âçµ±
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kudo@allnightnippon.com
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹©Æ£Âçµ±ANN0
¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.allnightnippon.com/zero-sat/
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp/