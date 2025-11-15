¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡É¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¡Û
¡Ö»ñ»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤
¡Ö»ñ»ºÀ¤Î¹â¤µ¡×¤Ï¤Î¤Á¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë
»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Êª·ï¤ò¼«Âð¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢´Þ¤ß±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »ä¤Ï1993Ç¯°Ê¹ß¤ËÊ¬¾ù¤µ¤ì¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÌó 1.8ËüÅï¡Ë¤òÄ´ºº¤·¡¢¼«Âð¹ØÆþ¤Ç´Þ¤ß±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎË¡Â§¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÌÙ¤«¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎË¡Â§¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¤Ë¡Â§¤Ï¸å¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÖÌÙ¤«¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¸å¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢»ä¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿¡ÖÌÙ¤«¤ë³ÎÎ¨¡×¤¬¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÇäµÑ»þ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡¦ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤ò¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£»ñ»ºÀ¤¬¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤É¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÍèÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·ÃÛ»þ²Á¡Êº£¿·ÃÛ¤ÇÊ¬¾ù¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤«¡Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Õ¤Ï¿·ÃÛ»þ²Á¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¡¦ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÃÛ»þ²Á¤¬³ä°Â¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤É¾ÍèÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³ä°Â¤Î¿·ÃÛ»þ²Á¤ÇÇã¤¦¡×¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´Þ¤ß±×¤ò½Ð¤¹¤¦¤¨¤Ç¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÙ¤«¤ë³ÎÎ¨¡×¤ÈÃæ¸ÅÃÍ¾å¤¬¤êÅÙ¤Ï¡Ä
ÌÙ¤«¤ë³ÎÎ¨ ¡á ¾Íè¤Î»ñ»ºÀ¡Ê²¼ÍîÎ¨¡Ë¡£
»ñ»ºÀ¤¬¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Û¤É¡¢
¸å¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö²¼°¡×¿·ÃÛ»þ²Á¤Î³ä°ÂÎ¨¤ÈÃæ¸ÅÃÍ¾å¤¬¤êÅÙ¤Ï¡Ä
¡Ö²¼°¡×¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·ÃÛ»þ²Á¤¬³ä°Â¤ÊÊª·ï¤Û¤É
¸å¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢³ä¹â¤ÊÊª·ï¤Û¤ÉÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§² Í¿Í