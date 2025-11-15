È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¡Ú2025½©¥É¥é¥Þ ÃíÌÜÈþ½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÁÇ´é¡Û
¡Ú2025½©¥É¥é¥Þ ÃíÌÜÈþ½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÁÇ´é¡Û#6
È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¥¯¥»¶¯¡ÈÎøÅ¨¡ÉÌò¤ÇÂçÃíÌÜ¡ª ¥â¥Ç¥ë¤«¤é±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤Ê¤ë¤«
¡¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò
¡¡¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×
¡¡¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ËÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¡Ê·îÍËÌë10»þ¡Ë¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥ÞÏÈ¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Ï1¡Á3·î¥¯¡¼¥ë¤ËÆà½ï¤¬¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡¢½Õ¤Ë¤Ï¿ùºé²Ö¼ç±é¤Î¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡×¤òÊüÁ÷¡£25Ç¯²Æ¤Ï¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÇËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î10·î´ü¤ÏÁð磲¹ä¼ç±é¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿·¿Í³¨ËÜºî²È¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ê¸µYURIMARI¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤Î¿·¿Í¼Ò°÷Ìò¤ÇÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤¬½Ð±é¡£
¡¡È¬ÌÚ¤¬º£²ó±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â³Ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢ÓÌ³Ð¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÆ¤æ¤º¤ÏÌò¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â±¢¤Î¤¢¤ëÌò¡¢Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡01Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤Î·î10¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤â¼¢²ì¸©½Ð¿È¡Ë¡£
¡¡16Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë»¨»ï¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡×¤Î¼èºà¤ÇÈà½÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö»¨»ï¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀøÆþ·»Ëå¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡£
¡¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Î²áµî¤Î½Ð±éºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤Î¡Ö¼ã¤Æü¡×¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£22Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖFirst¡¡Love¡¡½éÎø¡×¤Ç¤ÏËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷´ü¡¢24Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡¡FINAL¡×¤Ç¤ÏÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬±é¤¸¤ëÀäÂÐ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î°å³ØÀ¸»þÂå¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç´é¤¬»÷¤¿»ùÆ¸·àÃÄ·Ï¤Î»ÒÌò¤¬¼ç±é½÷Í¥¤Î¾¯½÷´ü¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤é¤È¶¦±é¡Ë¤ä¹âº½Ç®³Ø¹©¶È¡¢Í¬ÊÝÇµ»å¤Ê¤É¤Î½Ð±éCM¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤È¤¤ÎÈà½÷¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ14ºÐ¤ÎÈà½÷¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤Î¤ÏÌ¤Íè¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ê¹âÁÒÊ¸µª¡¿½÷Í¥¡¦ÃËÍ¥É¾ÏÀ²È¡Ë