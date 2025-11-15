Ë­¾ºÎ¶¡Êº¸¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶ÌÏÉ¡Ê£±£µÆü¡Ë¡á½©·îÀµ¼ù»£±Æ

¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡½¡½²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï±§ÎÉ¤Ë²û¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇÂà¤±¤ÆÅÚ¤Ä¤«¤º¤Î£·Ï¢¾¡¡£

¡¡Á°Æü£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿²£¹ËË­¾ºÎ¶¤Ï¶ÌÏÉ¤È·ã¤·¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Î±þ½·¤ò·Ð¤ÆºÇ¸å¤Ï´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡Âç´Ø¶×ºù¤Ï±¦¤òº¹¤·¤¿¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¼ã¸µ½Õ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ£µÇÔ¡£

¡¡´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾®·ë¹â°Â¤ÎÌÔ¹¶¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹â°Â¤Ï£³ÇÔ¡£

¡¡´ØÏÆ²¦Ë²¤ÏÌ¸Åç¤ËÆÍ¤­Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£

¡¡¾®·ëÎ´¤Î¾¡¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£

¡¡¸µÂç´Ø¤Ç½½Î¾¤ÎÄ«Çµ»³¤¬Ìó£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ê¿Ëë¤Î»þ¼ÀÉ÷¤òÇË¤Ã¤¿¡£